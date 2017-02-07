В конце недели в губернии украли семь автомобилей

За три дня, с 3 по 5 февраля, в Самаре были похищены пять автомобилей и еще два в Тольятти.
В Промышленном районе вечером 3 февраля от дома по ул. Димитрова, 77 пропал красный ИЖ-27174 "Охотник". А 5 числа от ТЦ "Самолет" угнали серебристую ВАЗ-2114 2007 года выпуска. Проводятся проверки.
В Октябрьском районе в тот же день от дома на пр. К.Маркса, 199 пропал черный Mitsubishi Outlander, а 5 февраля от дома по ул. Больничной, 37 украли красную ВАЗ-21104 2005 года выпуска. По этим заявлениям также ведутся проверки.
В субботу в Советский райотдел полиции Самары поступило сообщение, что около 9:00 от дома на ул. А.Матросова была похищена годовалая белая Toyota Land Cruiser 200. Возбуждено уголовное дело.
В тот же день около 19:45 в Тольятти от киоска у дома по Ленинскому проспекту, 106 была украдена серебристая Лада-21074 2010 года выпуска. Также угнали двухлетнюю белую Lada Kalina, припаркованную на несколько дней у дома по ул. Юбилейной, 63.
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?