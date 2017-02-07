В конце недели в губернии украли семь автомобилей

За три дня, с 3 по 5 февраля, в Самаре были похищены пять автомобилей и еще два в Тольятти.

В Промышленном районе вечером 3 февраля от дома по ул. Димитрова, 77 пропал красный ИЖ-27174 "Охотник". А 5 числа от ТЦ "Самолет" угнали серебристую ВАЗ-2114 2007 года выпуска. Проводятся проверки.

В Октябрьском районе в тот же день от дома на пр. К.Маркса, 199 пропал черный Mitsubishi Outlander, а 5 февраля от дома по ул. Больничной, 37 украли красную ВАЗ-21104 2005 года выпуска. По этим заявлениям также ведутся проверки.

В субботу в Советский райотдел полиции Самары поступило сообщение, что около 9:00 от дома на ул. А.Матросова была похищена годовалая белая Toyota Land Cruiser 200. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день около 19:45 в Тольятти от киоска у дома по Ленинскому проспекту, 106 была украдена серебристая Лада-21074 2010 года выпуска. Также угнали двухлетнюю белую Lada Kalina, припаркованную на несколько дней у дома по ул. Юбилейной, 63.