Мигрант-"игиловец" получил реальный срок за телефонный терроризм

Во вторник, 7 февраля, суд Советского района Самары вынес приговор по первому в ПФО делу по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба").

В своем последнем слове обвиняемый - 24-летний житель Таджикистана Хурсанд Амунбеков - принес публичные извинения. Молодой человек признался, что искренне раскаивается в том, что доставил много неудобств посетителям, арендаторам и руководству самарского ТЦ "Космопорт".

фото vk.com

Напомним, молодой человек в декабре 2015 г. позвонил на номер 112 и сообщил: "Через час взлетит на воздух торговый центр "Космопорт". Это вам подарок от ИГИЛ (запрещенная в России организация - прим. Волга Ньюс). С Новым годом!"

На несколько часов деятельность торгового центра была парализована, оттуда эвакуировали тысячи людей, но так ничего и не нашли.

В тот же день парня задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Свои претензии к телефонному террористу предъявили почти все арендаторы "Космопорта", ущерб в итоге насчитали на сумму более миллиона рублей, поэтому Амунбеков стал фигурантом первого в ПФО дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба"). Обычно обвинение предъявляют по части первой этой статьи.

По словам помощника прокурора Советского района Вусала Алиева, парень действовал вовсе не от имени ИГИЛ, а просто поссорился с девушкой и хотел ей насолить.

В итоге суд признал Амунбекова виновным по ч. 2 ст. 207, по которой его и обвиняли, и приговорил к двум годам колонии общего режима.

При этом в СИЗО он сидит с декабря 2015 г., а потому, возможно, через некоторое время сможет выйти по УДО.

Примечательно, что в социальных сетях есть информация о нетрадиционной ориентации Амунбекова. В одной из записей сообщалось о том, что молодого человека считают позором нации. "Он тусуется на Китай-городе в Москве среди геев и проживает у них за интим-услуги", - утверждается в посте.

В ответ на это Хурсанд заметил, что ему безразличны такие выпады незнакомцев. Также в интернете выложены фотографии Амунбекова, где у него ярко накрашены брови и глаза. Возможно, его страсть к эпатажным фотографиям можно объяснить тем, что молодой человек был связан с миром моды (в Москве житель Таджикистана трудился в одном из ателье).

Однако в ходе личной беседы в зале суда Амунбеков не подтвердил, что работал портным, и промолчал в ответ на вопрос о своей принадлежности к секс-меньшинствам.

По версии следствия, к делу о "заминировании" ТЦ "Космопорт" ориентация подсудимого не имеет никакого отношения. "Хурсанд Амунбеков поссорился с девушкой Юлией, которая работает в ТЦ. После неприятного разговора он совершил звонок, в котором сообщил о ложном заминировании. Юлию допросили, и она подтвердила, что все было именно так", - рассказал помощник прокурора Вусал Алиев.