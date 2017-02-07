Самарские легкоатлеты стали победителями турнира "Русская зима"

В Москве состоялись XXVI соревнования по легкой атлетике "Русская зима" с участием около 200 сильнейших атлетов страны и наиболее перспективных спортсменов. По итогам турнира представители Самарской области завоевали две золотые медали.
В тройном прыжке Александр Юрченко выиграл золото, показав лучший результат России 2017 года (16,94 метра). В беге на 60 метров с барьерами Анастасия Николаева также заняла первое место, финишировав за 8,2 секунды.
Даниил Коваленко в беге на 60 метров показал 4-й результат (6,81 секунды), отстав от бронзового призера на 0,07 секунды. Владислав Полубояров стал шестым в тройном прыжке (15,75 метра), сообщает министерство спорта Самарской области.
"Русская зима" - это престижные соревнования, в которых традиционно участвуют сильные атлеты, ведущие легкоатлеты. Даже просто принять в них участие - большой опыт. Самарские легкоатлеты в этом году выиграли две золотых награды, что можно считать очень хорошим результатом", - отмечает председатель Самарской областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!