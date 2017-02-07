16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские легкоатлеты стали победителями турнира "Русская зима" Валерий Гонтарь стал трехкратным призером Всемирной зимней Универсиады Тольяттинские фигуристы завоевали серебро зимней Универсиады Волейбольная "Нова" обыграла "Динамо" - 3:2 Гандбольная "Лада" обыграла датский "Нюкебинг" в очередном матче Кубка ЕГФ

Олимпийские Спорт

Самарские легкоатлеты стали победителями турнира "Русская зима"

МОСКВА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати

В Москве состоялись XXVI соревнования по легкой атлетике "Русская зима" с участием около 200 сильнейших атлетов страны и наиболее перспективных спортсменов. По итогам турнира представители Самарской области завоевали две золотые медали.

В тройном прыжке Александр Юрченко выиграл золото, показав лучший результат России 2017 года (16,94 метра). В беге на 60 метров с барьерами Анастасия Николаева также заняла первое место, финишировав за 8,2 секунды.

Даниил Коваленко в беге на 60 метров показал 4-й результат (6,81 секунды), отстав от бронзового призера на 0,07 секунды. Владислав Полубояров стал шестым в тройном прыжке (15,75 метра), сообщает министерство спорта Самарской области.

"Русская зима" - это престижные соревнования, в которых традиционно участвуют сильные атлеты, ведущие легкоатлеты. Даже просто принять в них участие - большой опыт. Самарские легкоатлеты в этом году выиграли две золотых награды, что можно считать очень хорошим результатом", - отмечает председатель Самарской областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Овчинников 04 декабря 2014 11:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 12:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 21:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Женя К 25 апреля 2014 11:51 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

Саша 24 апреля 2014 18:21 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!

Фото на сайте

Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25

Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25

Гандбольная "Лада" уступила немецкому "Метцингену" — 26:27 (11:16)

Гандбольная "Лада" уступила немецкому "Метцингену" — 26:27 (11:16)

"Самарская осень" оказалась медальной для местных бадминтонистов

"Самарская осень" оказалась медальной для местных бадминтонистов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5