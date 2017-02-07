Компания "СолоФилмз" запустила производство на временных площадях в Тольятти

Резидент особой экономической зоны "Тольятти" компания "СолоФилмз" начал производство продукции на временных площадях в Тольятти, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Завод по изготовлению многослойных полиэтиленовых пленок открыт на территории компании-учредителя — ООО "СуперПринт". Здесь он будет работать до тех пор, пока не завершится строительство производственного здания в ОЭЗ.

В имеющемся помещении установлено новое оборудование из Европы и начато производство упаковки для молочных продуктов, а также для грунта. Первая отгрузка товара осуществлена 5 января 2017 г. Более чем за месяц на предприятии изготовлено порядка 40 т продукции из многослойной полиэтиленовой пленки.

Первым потребителем стал один из заводов в Твери.

Сейчас компания работает над увеличением клиентской базы. Предполагается, что на этом этапе продукция будет поставляться на предприятия Самарской области, а также в близлежащие регионы.

Отметим, что производственную деятельность "СолоФилмз" ведет параллельно со строительством основного здания в ОЭЗ. Застройка участка резидента начата в конце 2015 года. Учредителем компании является тольяттинское предприятие "СуперПринт", которое с 1995 г. изготавливает этикеточную и упаковочную продукцию, занимая на рынке полиграфических услуг Самарской области лидирующие позиции.