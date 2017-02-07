Компания "СолоФилмз" запустила производство на временных площадях в Тольятти

Резидент особой экономической зоны "Тольятти" компания "СолоФилмз" начал производство продукции на временных площадях в Тольятти, сообщила пресс-служба ОЭЗ.
Завод по изготовлению многослойных полиэтиленовых пленок открыт на территории компании-учредителя — ООО "СуперПринт". Здесь он будет работать до тех пор, пока не завершится строительство производственного здания в ОЭЗ.
В имеющемся помещении установлено новое оборудование из Европы и начато производство упаковки для молочных продуктов, а также для грунта. Первая отгрузка товара осуществлена 5 января 2017 г. Более чем за месяц на предприятии изготовлено порядка 40 т продукции из многослойной полиэтиленовой пленки.
Первым потребителем стал один из заводов в Твери.
Сейчас компания работает над увеличением клиентской базы. Предполагается, что на этом этапе продукция будет поставляться на предприятия Самарской области, а также в близлежащие регионы.
Отметим, что производственную деятельность "СолоФилмз" ведет параллельно со строительством основного здания в ОЭЗ. Застройка участка резидента начата в конце 2015 года. Учредителем компании является тольяттинское предприятие "СуперПринт", которое с 1995 г. изготавливает этикеточную и упаковочную продукцию, занимая на рынке полиграфических услуг Самарской области лидирующие позиции.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...