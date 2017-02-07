На ул. Маяковского заменено 65 метров канализационных труб

На ул. Маяковского в Самаре заменено 65 м канализационных труб, сообщила пресс-служба "Самарских коммунальных систем".
В январе 2017 г. в СКС поступило сообщение о засоре канализационной линии, которая идет по улице Маяковского от Самарской до Волжского проспекта. Специалисты цеха эксплуатации канализации установили, что вся линия находится "на подпоре". После устранения засора они провели телеинспекционное обследование трубы и обнаружили несколько разрушенных участков.
Керамическая канализационная линия, идущая по улице Маяковского, была уложена еще в 1962 г. и фактически выработала свой ресурс. Чтобы свести к минимуму случаи повторных засоров, было принято решение заменить несколько практически разрушенных участков труб.
Всего заменено три отрезка общей длиной 65 м и отремонтирован один канализационный колодец. В настоящее время перекладка канализационной линии закончена, выполняются работы по благоустройству.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.