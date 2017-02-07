На ул. Маяковского заменено 65 метров канализационных труб

На ул. Маяковского в Самаре заменено 65 м канализационных труб, сообщила пресс-служба "Самарских коммунальных систем".

В январе 2017 г. в СКС поступило сообщение о засоре канализационной линии, которая идет по улице Маяковского от Самарской до Волжского проспекта. Специалисты цеха эксплуатации канализации установили, что вся линия находится "на подпоре". После устранения засора они провели телеинспекционное обследование трубы и обнаружили несколько разрушенных участков.



Керамическая канализационная линия, идущая по улице Маяковского, была уложена еще в 1962 г. и фактически выработала свой ресурс. Чтобы свести к минимуму случаи повторных засоров, было принято решение заменить несколько практически разрушенных участков труб.

Всего заменено три отрезка общей длиной 65 м и отремонтирован один канализационный колодец. В настоящее время перекладка канализационной линии закончена, выполняются работы по благоустройству.



