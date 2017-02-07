Детский технопарк "Кванториум-63" набирает персонал в Тольятти, сообщила пресс-служба горадминистрации.
В сентябре 2017 г. в Самарской области откроется детский технопарк "Кванториум — 63 регион", одна из площадок которого разместится в Тольятти на территории "Жигулевской долины".
Для работы в новом всероссийском проекте Кванториум открыта вакансия руководителя (координатор площадки в Тольятти), а также преподавателей по направлениям:
- IT- квантум (программирование и защита информации),
- Робоквантум (мехатроника, прикладное программирование),
- Нано-квантум (изучение материаловедения на микро-и наноуровнях),
- Промышленный дизайн (создание инновационного продукта, проектирование технологичных изделий),
- Автоквантум (беспилотные транспортные средства).
В декабре 2016 г. в число победителей конкурсного отбора, организованного Министерством образования и науки РФ, вошла заявка от Самарской области на создание детского технопарка, состоящего из двух площадок: в Самаре и Тольятти. 17 регионов-победителей конкурсного отбора получат субсидии из федерального бюджета на развитие новой модели дополнительного образования в формате детского технопарка "Кванториум" и совершенствование образовательных программ инженерной направленности. В настоящее время уже действуют 24 детских технопарка "Кванториум" в 19 субъектах Российской Федерации. В Кванториумах организуется обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической и естественнонаучной направленностей с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.
Федеральными экспертами определены единые требования к руководителям и преподавателям детских технопарков.