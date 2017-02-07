Детский технопарк "Кванториум-63" набирает персонал в Тольятти, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В сентябре 2017 г. в Самарской области откроется детский технопарк "Кванториум — 63 регион", одна из площадок которого разместится в Тольятти на территории "Жигулевской долины".

Для работы в новом всероссийском проекте Кванториум открыта вакансия руководителя (координатор площадки в Тольятти), а также преподавателей по направлениям: