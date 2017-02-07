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Детский технопарк "Кванториум-63" набирает персонал в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детский технопарк "Кванториум-63" набирает персонал в Тольятти, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В сентябре 2017 г. в Самарской области откроется детский технопарк "Кванториум — 63 регион", одна из площадок которого разместится в Тольятти на территории "Жигулевской долины".

Для работы в новом всероссийском проекте Кванториум открыта вакансия руководителя (координатор площадки в Тольятти), а также преподавателей по направлениям:

  1. IT- квантум (программирование и защита информации),
  2. Робоквантум (мехатроника, прикладное программирование),
  3. Нано-квантум (изучение материаловедения на микро-и наноуровнях),
  4. Промышленный дизайн (создание инновационного продукта, проектирование технологичных изделий),
  5. Автоквантум (беспилотные транспортные средства).

В декабре 2016 г. в число победителей конкурсного отбора, организованного Министерством образования и науки РФ, вошла заявка от Самарской области на создание детского технопарка, состоящего из двух площадок: в Самаре и Тольятти. 17 регионов-победителей конкурсного отбора получат субсидии из федерального бюджета на развитие новой модели дополнительного образования в формате детского технопарка "Кванториум" и совершенствование образовательных программ инженерной направленности. В настоящее время уже действуют 24 детских технопарка "Кванториум" в 19 субъектах Российской Федерации. В Кванториумах организуется обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической и естественнонаучной направленностей с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.
Федеральными экспертами определены единые требования к руководителям и преподавателям детских технопарков.

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А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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