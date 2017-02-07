В Самаре разыскивают похитителя пожертвований

В Самаре полицейским 1, 2 и 3 февраля полицейским из двух ветклиник и детского образовательного центра поступили сообщения о краже пожертвований, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По фактам хищений ведутся проверки. По предварительной версии, к случившемуся может быть причастен мужчина, изображенный на фотографии.
Полицейские просят всех, кому известна его личность или место нахождения, сообщить по телефону 020 (102 с мобильного).
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?