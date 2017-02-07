В Самаре разыскивают похитителя пожертвований

В Самаре полицейским 1, 2 и 3 февраля полицейским из двух ветклиник и детского образовательного центра поступили сообщения о краже пожертвований, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По фактам хищений ведутся проверки. По предварительной версии, к случившемуся может быть причастен мужчина, изображенный на фотографии.

Полицейские просят всех, кому известна его личность или место нахождения, сообщить по телефону 020 (102 с мобильного).