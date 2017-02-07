В галерее "Новое пространство" состоится презентация книги Дмитрия Агалакова

В галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки 17 февраля состоится презентация книги Дмитрия Агалакова "Апостолы", сообщает пресс-служба СОУНБ.
Роман "Апостолы" повествует о великом путешествии двух великих людей — Луке и Павле, изменивших в I веке нашей эры лицо мира, сам образ нашей планеты. В основу художественно-документального романа легли три священных текста из Нового Завета: "Евангелие от Луки", "Деяния святых апостолов", написанные, как считает традиция, тем же Лукой, и "Письма апостола Павла". Также использованы многие другие ветхозаветные и новозаветные тексты, многочисленные комментарии к ним христианских богословов и сочинения историков античности.
На презентации автор расскажет о сюжете романа и ответит на вопросы зрителей. В качестве специального гостя — актриса самарского театра "Город" Ольга Сергеева, которая прочтет для посетителей фрагменты произведения.
Презентация пройдет в рамках выставки "Я видел Слово, я говорил с ним" на тему совместного проекта СОУНБ и Самарского отделения Союза писателей России "Народная библиотека Самарской губернии". На выставке произведения самарских литераторов будут представлены через творческую игру художников, иллюстраторов, дизайнеров.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((