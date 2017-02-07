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Литература Культура

В галерее "Новое пространство" состоится презентация книги Дмитрия Агалакова

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки 17 февраля состоится презентация книги Дмитрия Агалакова "Апостолы", сообщает пресс-служба СОУНБ.

Роман "Апостолы" повествует о великом путешествии двух великих людей — Луке и Павле, изменивших в I веке нашей эры лицо мира, сам образ нашей планеты. В основу художественно-документального романа легли три священных текста из Нового Завета: "Евангелие от Луки", "Деяния святых апостолов", написанные, как считает традиция, тем же Лукой, и "Письма апостола Павла". Также использованы многие другие ветхозаветные и новозаветные тексты, многочисленные комментарии к ним христианских богословов и сочинения историков античности.

На презентации автор расскажет о сюжете романа и ответит на вопросы зрителей. В качестве специального гостя — актриса самарского театра "Город" Ольга Сергеева, которая прочтет для посетителей фрагменты произведения.

Презентация пройдет в рамках выставки "Я видел Слово, я говорил с ним" на тему совместного проекта СОУНБ и Самарского отделения Союза писателей России "Народная библиотека Самарской губернии". На выставке произведения самарских литераторов будут представлены через творческую игру художников, иллюстраторов, дизайнеров.  

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