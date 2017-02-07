25-миллионным участником программы "Спасибо от Сбербанка" стала жительница Самары

Количество участников самой масштабной в России программы лояльности "Спасибо от Сбербанка" достигло 25 миллионов человек.

Юбилейным участником стала жительница Самары Ирина Валентиновна Тяпкина, которая в честь этого была награждена ценными подарками от ведущих партнеров программы.

7 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителя, где крупнейшие партнеры программы: интернет-магазин "ЛитРес", "РусскийАвтоМотоКлуб", туроператор Tez Tour, сеть магазинов "Посуда Центр" и kari, а также сеть кинотеатров "Киномакс" вручили счастливому участнику памятные подарки и сертификаты на покупки.

Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин лично поздравил юбилейного участника программы лояльности. "Интерес к бонусной программе постоянно растет, что подтверждает стремительный рост аудитории и активность держателей карт Сбербанка. На сегодняшний день в Самарской области насчитывается около полумиллиона участников программы, а количество партнеров достигает 230. Динамика роста участников и партнеров программы "Спасибо от Сбербанка" подтверждает практическую пользу как для клиентов, так и для бизнеса", — прокомментировал Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.