25-миллионным участником программы "Спасибо от Сбербанка" стала жительница Самары

Количество участников самой масштабной в России программы лояльности "Спасибо от Сбербанка" достигло 25 миллионов человек.
Юбилейным участником стала жительница Самары Ирина Валентиновна Тяпкина, которая в честь этого была награждена ценными подарками от ведущих партнеров программы.
7 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителя, где крупнейшие партнеры программы: интернет-магазин "ЛитРес", "РусскийАвтоМотоКлуб", туроператор Tez Tour, сеть магазинов "Посуда Центр" и kari, а также сеть кинотеатров "Киномакс" вручили счастливому участнику памятные подарки и сертификаты на покупки.
Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин лично поздравил юбилейного участника программы лояльности. "Интерес к бонусной программе постоянно растет, что подтверждает стремительный рост аудитории и активность держателей карт Сбербанка. На сегодняшний день в Самарской области насчитывается около полумиллиона участников программы, а количество партнеров достигает 230. Динамика роста участников и партнеров программы "Спасибо от Сбербанка" подтверждает практическую пользу как для клиентов, так и для бизнеса", — прокомментировал Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.
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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.