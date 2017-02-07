В Самарский зоопарк приедут дрессировщики пум Владимир и Наталья Исайчевы

Посетителей Самарского зоопарка 9 февраля в 13.00 ждет встреча с дрессировщиками пум — заслуженными артистами России Владимиром и Натальей Исайчевыми, сообщили в самарском зоопарке.
Шесть пум, которые родились в Самарском зоопарке в 2010–2011 гг. — Аватар, Ник, Лина, Марик, Рон и Плюша — настоящие цирковые звезды.
Владимир и Наталья, поставившие единственный в России номер с пумами, придут в гости вместе с одним из своих артистов — Ником. В этот день встретятся два поколения канадских пум — Ник увидит своего младшего брата Макса, появившегося на свет в зоопарке в 2015 году.
Дружба Самарского зоопарка с дрессировщиками Исайчевыми началась в 2010 г., когда они решили поставить уникальный номер "В клетке с пумой".
Пумы очень сильные подвижные и элегантные животные, способные совершать прыжки длиной до 6 м и высотой до 2,5 метров.
Канадские пумята Аватар и Лина, родившиеся в зоопарке в 2010 г. от пары пум Пармы и Парамона, сразу покорили дрессировщиков. Малыши росли крепкими и сообразительными. Примечательный факт, что маленьких пумят с самого рождения и до месяца выкармливала немецкая овчарка Чоли, у которой как раз в это время появились щенки, так как мама пумят оказалась не готовой к выкармливанию детенышей.
В 2011 г. дрессировщики решили пополнить свой номер еще четырьмя пумятами.
Всего в уникальной программе задействованы шесть питомцев Самарского зоопарка. Они оказались очень талантливыми. Пумы выполняют сложные трюки, и своими выступлениями покоряют публику многих стран.
В феврале все желающие смогут увидеть номер с пумами в Самарском цирке в рамках гастрольного тура Росгосцирка Viva Las Vegas. У посетителей зоопарка будет возможность выиграть пригласительный билет на цирковое представления, поучаствовав в конкурсной программе, а также сфотографироваться с ручной пумой.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.