В Самарский зоопарк приедут дрессировщики пум Владимир и Наталья Исайчевы

Посетителей Самарского зоопарка 9 февраля в 13.00 ждет встреча с дрессировщиками пум — заслуженными артистами России Владимиром и Натальей Исайчевыми, сообщили в самарском зоопарке.

Шесть пум, которые родились в Самарском зоопарке в 2010–2011 гг. — Аватар, Ник, Лина, Марик, Рон и Плюша — настоящие цирковые звезды.

Владимир и Наталья, поставившие единственный в России номер с пумами, придут в гости вместе с одним из своих артистов — Ником. В этот день встретятся два поколения канадских пум — Ник увидит своего младшего брата Макса, появившегося на свет в зоопарке в 2015 году.

Дружба Самарского зоопарка с дрессировщиками Исайчевыми началась в 2010 г., когда они решили поставить уникальный номер "В клетке с пумой".

Пумы очень сильные подвижные и элегантные животные, способные совершать прыжки длиной до 6 м и высотой до 2,5 метров.

Канадские пумята Аватар и Лина, родившиеся в зоопарке в 2010 г. от пары пум Пармы и Парамона, сразу покорили дрессировщиков. Малыши росли крепкими и сообразительными. Примечательный факт, что маленьких пумят с самого рождения и до месяца выкармливала немецкая овчарка Чоли, у которой как раз в это время появились щенки, так как мама пумят оказалась не готовой к выкармливанию детенышей.

В 2011 г. дрессировщики решили пополнить свой номер еще четырьмя пумятами.

Всего в уникальной программе задействованы шесть питомцев Самарского зоопарка. Они оказались очень талантливыми. Пумы выполняют сложные трюки, и своими выступлениями покоряют публику многих стран.

В феврале все желающие смогут увидеть номер с пумами в Самарском цирке в рамках гастрольного тура Росгосцирка Viva Las Vegas. У посетителей зоопарка будет возможность выиграть пригласительный билет на цирковое представления, поучаствовав в конкурсной программе, а также сфотографироваться с ручной пумой.