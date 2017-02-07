16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Здание бывшего онкодиспансера на Запорожской готовят к сносу Какие медицинские услуги можно получить по полису ОМС В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов Кинель-Черкасский семейный врач отмечен в Совете Федерации России На двух дорогах Самарской области из-за морозов открыли мобильные пункты обогрева

Общество

В Самарский зоопарк приедут дрессировщики пум Владимир и Наталья Исайчевы

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 15
Версия для печати

Посетителей Самарского зоопарка 9 февраля в 13.00 ждет встреча с дрессировщиками пум — заслуженными артистами России Владимиром и Натальей Исайчевыми, сообщили в самарском зоопарке.

Шесть пум, которые родились в Самарском зоопарке в 2010–2011 гг. — Аватар, Ник, Лина, Марик, Рон и Плюша — настоящие  цирковые звезды.

Владимир и Наталья, поставившие единственный в России номер с пумами, придут в гости вместе с одним из своих артистов — Ником. В этот день встретятся два поколения канадских пум — Ник увидит своего младшего брата Макса, появившегося на свет в зоопарке  в 2015 году.

Дружба Самарского зоопарка с дрессировщиками Исайчевыми  началась в 2010 г., когда они  решили поставить уникальный номер "В клетке с пумой".

Пумы очень сильные  подвижные и элегантные  животные, способные совершать прыжки длиной до 6 м и высотой до 2,5 метров.

Канадские пумята Аватар и Лина, родившиеся в зоопарке в 2010 г. от пары пум Пармы и Парамона, сразу покорили дрессировщиков. Малыши росли крепкими и сообразительными. Примечательный факт, что маленьких пумят с самого рождения и до месяца выкармливала немецкая овчарка Чоли, у которой как раз в это время появились щенки, так как мама пумят оказалась не готовой к выкармливанию детенышей.
В 2011 г. дрессировщики решили пополнить свой номер еще четырьмя пумятами.

Всего в  уникальной программе задействованы шесть питомцев Самарского зоопарка. Они оказались очень талантливыми. Пумы выполняют сложные трюки, и своими выступлениями покоряют публику многих стран.

В феврале все желающие смогут увидеть номер с пумами в Самарском цирке в рамках гастрольного тура Росгосцирка Viva Las Vegas. У посетителей зоопарка будет возможность выиграть пригласительный билет на цирковое представления, поучаствовав в конкурсной программе, а также сфотографироваться с ручной пумой.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Новиков 03 февраля 2017 19:44 Жильцы самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.

Александра Будаева 03 февраля 2017 17:15 Жильцы самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?

Дмитрий Лакоценин 03 февраля 2017 16:49 В Самаре при сносе дореволюционного дома обнаружили документы о раскопках Барбашинского могильника 1918 года

А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.

A W 02 февраля 2017 18:56 В Рощинском вместо 900 планируют расселить 148 служебных квартир

А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 16:10 Археологи установили возраст уникального могильника "древнейших аристократов" в Екатериновке

Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.

Фото на сайте

Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке

Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке

69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5