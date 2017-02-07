В Самарской филармонии выступят лауреаты XV Международного конкурса им. Чайковского

В концертном зале Самарской филармонии 11 февраля состоится концерт из абонементного цикла "Лауреаты XV Международного конкурса им Чайковского", в концерте примет участие скрипач Гайк Казаян, сообщает пресс-служба филармонии.

Гайк Казаян (скрипка) выступит с Академическим симфоническим оркестром филармонии под руководством народного артиста РФ Михаила Щербакова. В программе вечера Симфония № 5 Бетховена, Концерт № 1 для скрипки с оркестром Ре мажор Паганини.

Гайк Казаян — лауреат III премии ХV Международного конкурса им. Чайковского (2015), лауреат международных конкурсов, в том числе им. Венявского в Познани (Польша), им. Лонг и Тибо в Париже (Франция), им. Энеску в Бухаресте (Румыния).

Выступления скрипача проходят во многих городах России и за рубежом. Он выступает в известных залах: Карнеги-холле в Нью-Йорке, залах Московской консерватории, концертном зале им. Чайковского, ГЦКЗ "Россия", государственном Кремлевской дворце, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Королевском концертном зале в Глазго, театре "Шатле" и зале "Гаво" в Париже и др.

Гайк является участником многих музыкальных фестивалей: в Швейцарии, Южной Корее, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и др. С 2002 года музыкант постоянно выступает в концертах Московской государственной академической филармонии.

Среди коллективов, с которыми сотрудничал Гайк Казазян, — Российский национальный оркестр, Государственный академический симфонический оркестр России им. Светланова, Большой симфонической оркестр им. Чайковского, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", Симфонический оркестр Мариинского театра, Московский государственный академический симфонический оркестр, Государственный академический камерный оркестр России, Московский камерный оркестр Musica Viva, Пражский филармонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Королевский шотландский национальный оркестр, Ирландский национальный симфонический оркестр, Мюнхенский камерный оркестр.

В 2010 г. американская фирма Delos выпустила сольный альбом скрипача "Оперные фантазии". С 2008 г. музыкант преподает в Московской государственной консерватории им. Чайковского на Кафедре скрипки под руководством профессора Э. Д. Грача.