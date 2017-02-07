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Литература Культура

Самарская библиотека для слепых примет участие в акции "Бондаренковские чтения - 2017"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках зональной акции "Бондаренковские чтения - 2017" 8 февраля в 15:00 ведущий методист Самарской областной библиотеки для слепых Наталья Шапко проведет литературно-игровое занятие "Читаем сказки Владимира Бондаренко" для младших школьников из школы № 42.

А 15 февраля в 10:00 она проведет громкие чтения сказки "Заячий плетень" с использованием одноименной тактильной книги для дошкольников из детского сада № 377.

В 2017 г. исполнилось бы 85 лет известному чапаевскому поэту, писателю Владимиру Бондаренко. Он писал сказки для детей и стихи, рассказы, повести для взрослых.

"Что моя жизнь? Искорка. Мигнула, как светлячок, и угасла. И если уж мне дано так мало быть и так много не быть, то я хочу хоть на минуту да стать солнцем, чтобы оставить после себя добрую память", — написал когда-то Владимир Бондаренко.

Власти и краеведы Чапаевска присвоили имя Владимира Бондаренко одной из городских библиотек — библиотеке-филиалу № 11 Центральной библиотечной системы города.

Ежегодно 15 февраля в 10:00, в день памяти писателя-земляка, члена Союза писателей СССР Владимира Бондаренко в библиотеках города и в учреждениях — участниках — проходит зональная акция "Бондаренковские чтения", организованная  Централизованной библиотечной системой   Чапаевска. Во время Акции 2017 года будут прочитаны вслух лучшие литературно-художественные произведения писателя.

В фонде Самарской областной библиотеки для слепых есть плоскопечатные издания сказок, рассказов и стихов Владимира Бондаренко. Кроме того, в собственной студии звукозаписи в 2007–2010 годах озвучены повести "Лесничиха", "Сказ о волке", "Легенда о розовой чайке". Эти произведения начитала заместитель директора по развитию библиотечной деятельности Екатерина Борщева. Их с удовольствием читают незрячие и слабовидящие читатели.

В 2014 г. студентка Самарского государственного института культуры О. Гагаркина под руководством старшего преподавателя Л. В. Гавриловой изготовила тактильную книгу по сказке В. Бондаренко "Заячий плетень". Сотрудники информационно-методического отдела библиотеки для слепых регулярно проводят для школьников специальной коррекционной школы № 17 слепых и слабовидящих Самары, дошкольников из детских садов Самары № 118, 377 литературно-игровые занятия с использованием тактильной книги по сказкам Владимира Бондаренко: ребята узнают страницы биографии писателя и знакомятся с его сказками.

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А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Nadegda Mankina 04 июня 2014 22:29 В областной библиотеке откроется выставка из серии "Кто что собирает"

он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((

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