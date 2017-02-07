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Владимир Гутенев: Задача российской науки - совершенствовать внедрение теоретических разработок в производство

МОСКВА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал отмечаемый 8 февраля День российской науки.

Владимир Гутенев: Задача российской науки - совершенствовать внедрение теоретических разработок в производство Владимир Гутенев: Задача российской науки - совершенствовать внедрение теоретических разработок в производство
Фото: Владимир Котмишев

Он подчеркнул, что в вопросе внедрения теоретических разработок в производственную деятельность необходимо значительно повысить роль национальных исследовательских  университетов как опорных элементов и связующих звеньев всей системы трансфера технологий из науки в бизнес.

"В лучших российских университетах сегодня есть возможность увязать и сектор фундаментальных исследований, и прикладные разработки. Этому способствуют и налаженные связи с крупными предприятиями и научными центрами. В конечном итоге результатом становятся готовые технологии, отработанные на опытных производствах", - отметил Владимир Гутенев.

Кроме того, считает он, совмещая эту деятельность с основной задачей вуза — подготовкой высококвалифицированных специалистов, университет дает возможность студентам видеть весь процесс создания высокотехнологичного продукта от идеи, модели до изделия, которое можно потрогать.

"При этом, непосредственно участвуя во всем процессе трансфера технологий, будущий специалист приобретает первый опыт системного, инженерного мышления и практические навыки его реализации", — отметил парламентарий.

В качестве положительного примера Владимир Гутенев привел Самарскую область: "Это признанный центр автомобилестроения, здесь расположен мощный авиационно-космический кластер. Как характерный пример эффективного взаимодействия региональной науки с производством, можно привести работы, проводимые Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева совместно с РКЦ "Прогресс" по созданию малых космических аппаратов и наноспутников".

В настоящее время, напомнил депутат, "на орбите активно функционируют уже три МКА серии "АИСТ", решающие задачи фундаментального и прикладного характера, они обеспечивают хорошую разрешающую способность при дистанционном зондировании Земли. Примечательно, что  непосредственно в университете работает центр приема информации со спутников, а на территории кампуса — центр испытаний малых космических аппаратов".

"Самого пристального внимания заслуживает еще одно направление работы ученых и практиков университета — это разработки в области аддитивных технологий. Здесь на установке селективного лазерного спекания по методу технологий 3D-печати были изготовлены ключевые элементы малоразмерного газотурбинного двигателя, его камера сгорания и турбина. В прошлом году они успешно прошли стендовые испытания  в условиях рабочих температур", — считает Гутенев.

Депутат уточнил, что совместно со специалистами из Санкт-Петербурга и ВИАМ университет работает и над созданием первого отечественного трехмерного высокопроизводительного принтера для печати из металлических порошков. Первые детали, напечатанные на 3D-принтере, поступят самарскому предприятию по выпуску авиационных и космических двигателей АО "Кузнецов" уже в 2017 году.

Резюмируя, первый заместитель председателя комитета Госдумы подчеркнул: "Есть у нас несомненные достижения, есть и проблемы. Среди них — отраслевая наука, защита интеллектуальной собственности, другие "узкие" места. Вместе с тем, для сохранения и упрочения позиций России в области развития науки и ее сопряжения с практикой нам необходимо сформировать активную позицию государства по созданию условий для практической реализации шагов по превращению науки высоких технологий в самостоятельную отрасль экономики. Экономика знаний — это не лозунг, а руководство к действию". 

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