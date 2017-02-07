В Самарской Кирхе состоится органный концерт Il basso ostinato

В зале самарской Кирхи 11 февраля в 15.00 и в 18.00 пройдут концерты органной музыки Il basso ostinato.

В исполнении органиста церкви св. Екатерины Санкт-Петербурга Андрея Коломийцева прозвучат произведения Баха, Букстехуде, Муффата, Фрескобальди, Бруна. Ведущая концерта — Анна Карпова.

Андрея Коломийцева называют одним из самых интересных и востребованных российских музыкантов, играющих на органе и клавесине. Музыкальное образование он получил в Нижегородской и Московской консерваториях. Затем обучение продолжил в Высшей школе музыки и исполнительского искусства Штутгарта. Одновременно с этим брал уроки у Кеннета Гилберта в Париже и Шартре на исторических клавесинах.

Андрей Коломийцев — лауреат и финалист международных органных конкурсов старинной музыки в Голландии (Лейден) и Италии (Борка-ди-Кадоре и Карункьо). Участник органных фестивалей Organi Storici in Cadore (Италия), "Органные вечера в Кусково" (Москва), Пасхального фестиваля Lux organum (Санкт-Петербург) и др. Как органист и клавесинист Андрей Коломийцев много гастролирует по России и за рубежом. Его исполнение можно услышать на исторических органах в России (Академическая капелла Санкт-Петербурга), Латвии (Угале), Германии (церковь св. Венцеля в Наумбурге, церкви св. Якова и св. Екатерины в Гамбурге, Ludgerikirche в Нордене и др.), Италии (Валле-ди-Кадоре, Борка-ди-Кадоре и др.).

Музыкант ведет также просветительскую деятельность, выступая с докладами о старинных клавишных инструментах и исторической практике исполнения клавирной музыки XV–XVIII веков в Российской академии музыки, в Нижегородской, Казанской и Санкт-Петербургской консерваториях, Самарской академии искусств, Смольном институте свободных наук и искусств Санкт-Петербургского госуниверситета. Вместе с органистом Григорием Варшавским осуществляет проект исполнения всех органных сочинений Иоганна Себастьяна Баха.

В настоящее время Андрей Коломийцев преподает орган, клавесин и генерал-бас в Санкт-Петербургском госуниверситете. Ведет классы органа и клавесина в Воскресной школе при церкви св. Екатерины, которые объединяют как любителей музыки, так и профессиональных музыкантов. Является органистом лютеранской церкви св. Екатерины в Санкт-Петербурге. Кроме того, он занимается переводами важнейших исторических источников по истории клавирной музыки.



