В Самаре стартуют конкурсы Франкофонии

В марте и апреле в Самаре состоится традиционный фестиваль французского языка "Франкофония", в рамках которого пройдут конкурсы для детей и молодежи от семи до 25 лет, сообщает пресс-служба "Альянс Франсез Самара".

20 марта — международный день франкофонии. В этот день в 1970 году появилась первая межгосударственная организация франкоговорящих стран — Агентство по культурному и техническому сотрудничеству. В 1988 году Международной организацией франкофонии был введен праздник, который посвящен французскому языку. Для франкоговорящих стран праздник является поводом, чтобы вспомнить о солидарности и желании жить вместе, разделяя ценности Франкофонии, несмотря на различия.

В Самаре французский язык и фестиваль "Франкофония" объединит всех, кто изучает французский язык или им интересуется. Ежегодно в марте Альянс Франсез Самара проводит ряд творческих и языковых конкурсов, которые предоставляют возможность учащимся школ и вузов продемонстрировать свои знания языка и заявить о своих талантах.

В 2017 г. у всех желающих есть возможность принять участие в следующих конкурсах и фестивалях:

конкурс французской песни Festichant,

поэтический конкурс,

фестиваль франкофонных театров,

конкурс на знание французского языка "Золотое перо",

диктант на французском языке.

Конкурс французской песни посвящен в этом году теме "Путешествие" и проводится по двум номинациям — "сольное пение" и "ансамбль". Конкурс состоится в Центре социализации молодежи.

Поэтический конкурс открыт для двух категорий участников — авторы и чтецы стихотворений на французском языке. Конкурс не проводился ранее, и поэтому участникам предложена широкая тема — "Мое любимое стихотворение на французском языке". Для тех, кто будет читать не свое стихотворение, обязательным условием является выбор текста, написанного франкофонным автором. Место проведения конкурса уточняется.

На оба конкурса заявки принимаются до 1 марта 2017 года. Участие является бесплатным. Всем причастным вручат сертификаты участников, а лучшие, по мнению жюри, будут награждены дипломами и призами.

В рамках мероприятия состоится также фестиваль франкофонных театров. В этом году формат конкурса упразднен, и школьные, и студенческие театры не ограничены в выборе темы. На фестивале участники смогут показать постановки продолжительностью не более 15 минут и в завершении мероприятия получить комментарии профессиональных актеров относительно своего творчества.

Уже многие годы Альянс Франсез является организатором конкурса на знание французского языка "Золотое перо". Конкурс проводится в странах всего мира, где есть Альянс Франсез, и в качестве главного приза предлагает поездку во Францию в марте 2018 года. Для участия в конкурсе из Самары в Париж будут отправлены три лучшие работы, 200 лауреатов получат почетные дипломы. Заявки принимаются до 16 марта.

Конкурсы Франкофонии пройдут с 21 по 30 марта. Точные даты и места проведения будут известны к концу февраля и появятся на сайте Альянс Франсез.

Фестиваль проводится Культурно-лингвистической самарской общественной организацией Альянс Франсез Самара при поддержке Посольства Франции в РФ, Французского института в России.

Информацию о конкурсах и положения можно найти на сайте и получить по тел. 270 85 13.

