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Общество

Телефонный хулиган, звонивший в СамГТУ и оскорблявший сотрудников, заплатит штраф

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СамГТУ добился привлечения к ответственности телефонного хулигана, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее ректор Самарского государственного технического университета обратился в прокуратуру с заявлением об оскорблении сотрудников университета.

Как выяснилось, некий Святослав Спирчагов звонил на номера университета и высказывал "бранные, оскорбительные слова и выражения" в адрес помощника ректора и других сотрудников.

В связи с этим в отношении звонившего было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме").

В итоге Спирчагова обязали выплатить штраф 2900 рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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