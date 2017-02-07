Телефонный хулиган, звонивший в СамГТУ и оскорблявший сотрудников, заплатит штраф

СамГТУ добился привлечения к ответственности телефонного хулигана, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее ректор Самарского государственного технического университета обратился в прокуратуру с заявлением об оскорблении сотрудников университета.

Как выяснилось, некий Святослав Спирчагов звонил на номера университета и высказывал "бранные, оскорбительные слова и выражения" в адрес помощника ректора и других сотрудников.

В связи с этим в отношении звонившего было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме").

В итоге Спирчагова обязали выплатить штраф 2900 рублей. Постановление в законную силу не вступило.