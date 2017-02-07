Телефонный хулиган, звонивший в СамГТУ и оскорблявший сотрудников, заплатит штраф

СамГТУ добился привлечения к ответственности телефонного хулигана, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее ректор Самарского государственного технического университета обратился в прокуратуру с заявлением об оскорблении сотрудников университета.
Как выяснилось, некий Святослав Спирчагов звонил на номера университета и высказывал "бранные, оскорбительные слова и выражения" в адрес помощника ректора и других сотрудников.
В связи с этим в отношении звонившего было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме").
В итоге Спирчагова обязали выплатить штраф 2900 рублей. Постановление в законную силу не вступило.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.