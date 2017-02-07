Самарского предпринимателя обвиняют в покушении на мошенничество и даче взятки полицейскому

Во вторник, 7 февраля, зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО "Управляющая компания "БОСС" Игоря Бородулина по статьям: "Покушение на мошенничество в особо крупном размере" и "Дача взятки в особо крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в 2014 г. Бородулин, исполняя полномочия руководителя дачного производственного кооператива "Удачный", дал указание подчиненным внести в налоговую декларацию по НДС за второй квартал 2014 г. ложные сведения о расходах по фиктивному договору подряда, якобы заключенному с ООО "НеоТехКом". В результате этого ДПК "Удачный" получило право на возмещение из бюджета более 2 млн рублей.
При этом 12 июля 2016 г., являясь обвиняемым по уголовному делу по факту покушения на вышеуказанное мошенничество, мужчина передал замначальника МО МВД России "Кинельский" 1 млн руб. от общей суммы взятки в размере 1,5 млн руб. за следственные и процессуальные действия в его интересах, а также за способствование в назначении судом минимального наказания.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?