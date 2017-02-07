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Преступления Происшествия

Самарского предпринимателя обвиняют в покушении на мошенничество и даче взятки полицейскому

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 февраля, зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО "Управляющая компания "БОСС" Игоря Бородулина по статьям: "Покушение на мошенничество в особо крупном размере" и "Дача взятки в особо крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2014 г. Бородулин, исполняя полномочия руководителя дачного производственного кооператива "Удачный", дал указание подчиненным внести в налоговую декларацию по НДС за второй квартал 2014 г. ложные сведения о расходах по фиктивному договору подряда, якобы заключенному с ООО "НеоТехКом". В результате этого ДПК "Удачный" получило право на возмещение из бюджета более 2 млн рублей.

При этом 12 июля 2016 г., являясь обвиняемым по уголовному делу по факту покушения на вышеуказанное мошенничество, мужчина передал замначальника МО МВД России "Кинельский" 1 млн руб. от общей суммы взятки в размере 1,5 млн руб. за следственные и процессуальные действия в его интересах, а также за способствование в назначении судом минимального наказания.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.

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Последние комментарии

сергей лысяков 06 февраля 2017 21:46 Самарца подозревают в оскорблении судьи

какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 18:54 В Саратове задержан уроженец Тольятти, подозреваемый в хищении бриллиантов XVII века

Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))

Валентин Иванов 01 февраля 2017 23:30 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав

Валентин Иванов 01 февраля 2017 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

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