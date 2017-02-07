"Ладья" во втором матче обыграла "Тюменский Легион" — 4:2

Во вторник, 7 февраля, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" встречалась с "Тюменским Легионом".

Владимир Журавлев распечатал ворота гостей на 5-й минуте — 1:0. До конца первого периода гости сравняли счет, но Ринат Юмангулов снова вывел тольяттинцев вперед — 2:1.

Во втором периоде "легионеры" сделали счет ничейным — 2:2. В третьем отрезке шайбы Евгения Грошева и Рината Юмангулова, оформившего дубль, принесли "Ладье" победу — 4:2, сообщает официальный сайт лиги.