В Самаре открылся офис федерального агентства PR Partner

В Самаре по франшизе открылся третий локальный офис в России агентства PR Partner. Новые франчайзи будут представлять интересы PR Partner на территории Самарской области и реализовывать проекты, соблюдая все технологии ведения бизнеса, сообщают в компании.

Московский офис передал франчайзи права на использование зарегистрированного товарного знака и марки, разработанные стандарты обслуживания заказчиков. Специалисты "PR Partner Самара" прошли обучение в центральном офисе. В частности, удалось ознакомиться с системой найма и обучения сотрудников, ведения переговоров, видами отчетности и коммерческих предложений, инструментами продвижения агентства.

"PR Partner заинтересован в региональном развитии бренда. Мы видим интерес к нашим медиатренингам, конференциям и вебинарам и за пределами столицы. Появление офиса в Самаре позволит оказывать PR-поддержку клиентам с учетом местных требований, а также обмениваться опытом с коллегами в регионах", — комментирует открытие генеральный директор PR Partner Инна Алексеева.

Руководителем "PR Partner Самара" стал бывший самарский журналист Антон Утехин. Он более 10 лет проработал в ведущих СМИ Самарской области (в том числе "Интерфаксе", "Ведомостях" и "Волга Ньюс"), а сегодня успешно занимается маркетингом и PR. Портфолио Антона включает работу с Альфа-Банком, адвокатским бюро RBL, ПАО "Поволжский банк Сбербанка России" и др.

В Самарской области PR Partner будет предоставлять услуги по продвижению клиентов в СМИ, SMM, организации мероприятий, консалтинг.

"PR Partner является крупным российским PR-агентством с безупречной репутацией и весомым опытом в сфере PR, Event и Digital, — говорит Антон Утехин. — Покупка франшизы — это возможность внедрить в Самарской области передовые PR-технологии, которые используют крупнейшие мировые компании".