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Экономика и бизнес

В Самаре открылся офис федерального агентства PR Partner

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре по франшизе открылся третий локальный офис в России агентства PR Partner. Новые франчайзи будут представлять интересы PR Partner на территории Самарской области и реализовывать проекты, соблюдая все технологии ведения бизнеса, сообщают в компании.

Московский офис передал франчайзи права на использование зарегистрированного товарного знака и марки, разработанные стандарты обслуживания заказчиков. Специалисты "PR Partner Самара" прошли обучение в центральном офисе. В частности, удалось ознакомиться с системой найма и обучения сотрудников, ведения переговоров, видами отчетности и коммерческих предложений, инструментами продвижения агентства.

"PR Partner заинтересован в региональном развитии бренда. Мы видим интерес к нашим медиатренингам, конференциям и вебинарам и за пределами столицы. Появление офиса в Самаре позволит оказывать PR-поддержку клиентам с учетом местных требований, а также обмениваться опытом с коллегами в регионах", — комментирует открытие генеральный директор PR Partner Инна Алексеева.

Руководителем "PR Partner Самара" стал бывший самарский журналист Антон Утехин. Он более 10 лет проработал в ведущих СМИ Самарской области (в том числе "Интерфаксе", "Ведомостях" и "Волга Ньюс"), а сегодня успешно занимается маркетингом и PR. Портфолио Антона включает работу с Альфа-Банком, адвокатским бюро RBL, ПАО "Поволжский банк Сбербанка России" и др.

В Самарской области PR Partner будет предоставлять услуги по продвижению клиентов в СМИ, SMM, организации мероприятий, консалтинг.

"PR Partner является крупным российским PR-агентством с безупречной репутацией и весомым опытом в сфере PR, Event и Digital, — говорит Антон Утехин. — Покупка франшизы — это возможность внедрить в Самарской области передовые PR-технологии, которые используют крупнейшие мировые компании".

PR Partner оказывает услуги в области связей с общественностью и маркетинга с 2006 года. С 2012 года входит в международную сеть независимых PR-агентств IPRN, сотрудничает с агентствами Европы и США, является членом АКОС (ICCO), эксклюзивным партнером LEWIS в России и СНГ. Входит в топ-25 коммуникационных агентств России (НР2К, 2016), топ-15 SMM-агентств России (Tagline, 2016).

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Последние комментарии

Александр Евдокимов 24 января 2017 13:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

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А Волга она одна.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Alex V 12 января 2017 18:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

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