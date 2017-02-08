В Кировском районе пресечена деятельность двух нелегальных интернет-клубов

При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной игорной деятельности, полицейские получили информацию о том, что в двух помещениях, расположенных в Кировском районе города, функционируют нелегальные интернет-клубы.
В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещений полицейские изъяли игровые терминалы с доступом в сеть интернет. По версии сотрудников органов внутренних дел, нелегальную деятельность организовал 22-летний житель Красноярского района.
Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Незаконная организация и проведение азартных игр" УК РФ, решается вопрос об объединении их в одно производство. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?