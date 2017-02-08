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Министерства и ведомства Экономическая политика

За январь 2017 года Самарская таможня перечислила в бюджет 1,1 млрд руб

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первый месяц 2017 г. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 1,11 млрд руб., сообщил сайт ведомства.

Импортная составляющая - 1,09 млрд руб., экспортная составляющая – 5,7 млн рублей.

Напомним, внешнеторговый оборот Самарской таможни за 2016 год составил более $3 миллиардов.

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