Самарца будут судить по обвинению в даче взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Игоря Бородулина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная в особо крупном размере), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2014 г. по указанию обвиняемого, исполняющего полномочия руководителя дачного производственного кооператива "Удачный", сотрудниками организации были внесены в налоговую декларацию по возмещению налога заведомо ложные сведения о расходах кооператива по фиктивному договору подряда, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью.

В результате чего кооператив приобрел незаконное право на возмещение из бюджета более двух миллионов рублей. По данному факту в отношении Бородулина органами полиции было возбуждено уголовное дело.

"После этого, в июле 2016 г. Бородулин, находясь в автомашине, припаркованной на автомобильной стоянке ТРЦ "Мега Сити" в Октябрьском районе Самары передал должностному лицу — заместителю начальника следственного отдела МО МВД России "Кинельский" часть взятки в размере 1 млн руб. из общей оговоренной суммы в 1,5 млн руб. за производство предварительного следствия по указанному выше уголовному делу, где он является обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), таким образом, чтобы ему судом было назначено наказание в виде лишения свободы условно, то есть произвести расследование в его интересах".

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу.