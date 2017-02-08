Самарца будут судить по обвинению в даче взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Игоря Бородулина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная в особо крупном размере), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2014 г. по указанию обвиняемого, исполняющего полномочия руководителя дачного производственного кооператива "Удачный", сотрудниками организации были внесены в налоговую декларацию по возмещению налога заведомо ложные сведения о расходах кооператива по фиктивному договору подряда, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью.
В результате чего кооператив приобрел незаконное право на возмещение из бюджета более двух миллионов рублей. По данному факту в отношении Бородулина органами полиции было возбуждено уголовное дело.
"После этого, в июле 2016 г. Бородулин, находясь в автомашине, припаркованной на автомобильной стоянке ТРЦ "Мега Сити" в Октябрьском районе Самары передал должностному лицу — заместителю начальника следственного отдела МО МВД России "Кинельский" часть взятки в размере 1 млн руб. из общей оговоренной суммы в 1,5 млн руб. за производство предварительного следствия по указанному выше уголовному делу, где он является обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), таким образом, чтобы ему судом было назначено наказание в виде лишения свободы условно, то есть произвести расследование в его интересах".
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?