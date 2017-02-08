Полузащитник Срджан Мияилович перешел в "Крылья Советов"

Состав ФК "Крылья Советов" пополнил сербский полузащитник Срджан Мияилович, сообщает пресс-служба самарской команды.

Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий "Кайсериспор". Срджан является опорным полузащитником. На серьезном уровне футболист заявил о себе, играя за "Црвену Звезду". Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов. За основную сборную дебютировал в 18 лет.