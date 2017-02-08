В СОКБ им. Середавина впервые применена новая методика

Впервые в Самарской областной клинической больнице им. Середавина пациентке с тяжелой пневмонией была выполнена экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Суть этого метода — насыщение крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Аппарат для ЭКМО — единственный в Самарской области, был приобретен в декабре 2016 года. Также этот аппарат позволяет регулировать температуру тела пациента (снизить высокую температуру или увеличить низкую), определяет значения гемоглобина, эритроцитов и другие характеристики крови.

Персонал областной больницы им. Середавина прошел обучение и владеет необходимыми навыками для применения нового метода, который позволит спасти еще больше жизней.