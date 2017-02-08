В СОКБ им. Середавина впервые применена новая методика

Впервые в Самарской областной клинической больнице им. Середавина пациентке с тяжелой пневмонией была выполнена экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Суть этого метода — насыщение крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.
Аппарат для ЭКМО — единственный в Самарской области, был приобретен в декабре 2016 года. Также этот аппарат позволяет регулировать температуру тела пациента (снизить высокую температуру или увеличить низкую), определяет значения гемоглобина, эритроцитов и другие характеристики крови.
Персонал областной больницы им. Середавина прошел обучение и владеет необходимыми навыками для применения нового метода, который позволит спасти еще больше жизней.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.