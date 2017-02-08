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Врачи "скорой помощи" спасали самарчанку, отравившуюся угарным газом от колонки

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 февраля, около полудня, по предварительным данным, в одной из квартир по ул. Победы почувствовала себя плохо 30-летняя женщина, которая получила отравление угарным газом от колонки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая" и оперативно прибывшие медики службы "03" после оказания помощи увезли ее в лечебное учреждение.

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у него перелом нижних позвонков разрыв кишечника,всё плохо сейчас он в реанимации надеемся обойдётся

Слава Лыков 28 декабря 2016 10:54 Прокуратура: полиция и администрация решили, что в падении ветки на мать с младенцем никто не виноват

Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!

Оксана Глебова 27 декабря 2016 14:02 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!

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Обалдеть... Сочувствую

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Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?

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