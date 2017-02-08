Врачи "скорой помощи" спасали самарчанку, отравившуюся угарным газом от колонки

Во вторник, 8 февраля, около полудня, по предварительным данным, в одной из квартир по ул. Победы почувствовала себя плохо 30-летняя женщина, которая получила отравление угарным газом от колонки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая" и оперативно прибывшие медики службы "03" после оказания помощи увезли ее в лечебное учреждение.