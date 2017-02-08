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Образование Общество

Вузовская наука обеспечивает трансфер технологий в бизнес

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тематика исследований, которые ведут самарские научные центры, тесно увязана с потребностями реальных производств. Новые приборы, материалы и технологии — таков вклад ученых в развитие региональной экономики.

Немалый вклад в повышение технологического уровня предприятий региона вносит вузовская наука.
"Наши ключевые партнеры — ведущие аэрокосмические предприятия региона — АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "Кузнецов", АО "Авиаагрегат", АО "ЕПК Самара" и другие, — говорит проректор по науке и инновациям Самарского университета Андрей Прокофьев. — Если говорить о сотрудничестве с РКЦ "Прогресс", то только в интересах этого предприятия Самарский университет ежегодно выполняет от 15 до 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и НИОКР). А всего в 2016 году университетом выполнено НИР и НИОКР на сумму 2,1 млрд рублей".

Но Самарский университет не только ведет исследования в интересах предприятий. По заказу РКЦ "Прогресс" здесь много лет разрабатываются и выпускаются серийно вибро-изоляторы из уникального материала — металлорезины (МР). Это навитая по особой технологии, а затем спрессованная спираль из проволоки. Упругие свойства практически как у резины, зато стойкость — как у материала проволоки, а это и нержавеющие стали, и титановые сплавы… Например, при монтаже различной аппаратуры ракеты-носителя семейства "Союз" используется более тысячи виброизоляторов, изготовленных в ОНИЛ-1 Самарского университета.

"Одна из задач, которые сегодня стоят перед СамГТУ как опорным вузом региона — организация процесса трансфера технологий из науки в бизнес, — подчеркивает ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков. — Наш университет выступает связующим звеном между наукой, производством и рынком, поскольку именно в нашем вузе ведется значительная часть всех фундаментальных, прикладных исследований и технологических разработок. У нас есть ресурсы, чтобы довести эти разработки до стадии готового к применению продукта".

Как рассказал Дмитрий Быков, СамГТУ в первую очередь развивает и поддерживает прикладные разработки, которые востребованы на конкретных предприятиях. К примеру, технология серебряно-алмазного нанопокрытия металлов, разработанная в СамГТУ, сейчас успешно применяется на ряде добывающих предприятий. Конкурентоспособными оказались и подводно-надводные глайдеры, катализаторы для нефтепереработки, разработки высокочистых химических соединений для фармацевтики, технологии производства сыра, соков из самарского сырья.

В 2016 году на площадке СамГТУ состоялся первый конкурс проектных команд. Были отобраны 10 самых перспективных, две из которых инициировали индустриальные партнеры вуза — АО "НК НПЗ" и РКЦ "Прогресс". Конкурс инновационных проектов будет продолжен и в этом году.

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