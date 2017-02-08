В Новокуйбышевской нефтехимической компании успешно работает научно-исследовательский центр

Инженеры научно-исследовательского центра ННК, дочернего общества ПАО НК "Роснефть", уверены: химия — одна из важнейших наук современности. Разработки НИЦ, направленные на усовершенствование технологического процесса производства и повышение качества продукции, неоднократно получали признание на самом высоком уровне.

Творческий поиск

Произвести диагностику производства, определить причины изменения качества продукции, разобраться в ситуации в буквальном смысле на молекулярном уровне — сотрудники научно-исследовательского центра ННК всегда готовы к решению поставленных задач. Инженеры НИЦ ведут творческий поиск, который зачастую рождает новые идеи и проекты. Диапазон применения новаторских разработок широк, ведь ННК — одна из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза на территории России и Восточной Европы.

Далеко не каждое крупное производство имеет собственный научно-исследовательский центр. На ННК без специалистов НИЦ не мыслим ни один процесс. Такая работа дает свои результаты: за годы существо-

вания научно-исследовательского центра, в котором работают 25 человек, было внесено множество рационализаторских предложений, оптимизированы десятки технологических процессов, сэкономлены миллионы рублей.

Так, к примеру, сотрудниками НИЦ была разработана технология получения пара-трет-бутилфенола высокой степени чистоты, на которую в 2014 году был выдан патент на изобретение РФ. Внедрение нового способа позволило наладить выпуск продукции, применяемой в производстве высокотехнологичных поликарбонатов и современных шин. Производимая продукция применяется не только в пределах России, но и отправляется на экспорт — в Германию, Японию, страны Южной Америки.

Еще один пример — создание способа снижения потерь целевых продуктов в процессе получения фенола и ацетона кумольным методом. На основе этой идеи в 2016 году был введен в эксплуатацию узел обессоливания фенольной смолы, работа которого также позволила довести ее качество до ужесточившихся требований потребителей. Синергия производства и науки — неотъемлемая составляющая экономического развития.

Продуктивное партнерство

Расширение линейки продукции производства зачастую возможно лишь в тесном партнерстве с крупнейшими профильными научными центрами. В 2012 году в результате сотрудничества АО "ННК" с отечественным "НИИ "Ярсинтез" была внедрена и оптимизирована технология производства метил-трет-амилового эфира (МТАЭ) — высокооктановой добавки к моторным топливам. Также НИЦ предприятия тесно сотрудничает с другими исследовательскими институтами: АО "Средневолжский НИИ по нефтепереработке" (г. Новокуйбышевск), ОАО "ВНИИУС" (г. Казань), институтом нефтехимического синтеза Российской академии наук (РАН). Партнерами центра являются и ведущие профильные федеральные и региональные вузы: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Самарский государственный технический университет, Казанский национально-исследовательский технологический университет.

Внимание молодым специалистам

Работой научно-исследовательского центра ННК на протяжении двадцати лет руководит Беньямин Стрельчик, которому удалось создать в коллективе атмосферу поиска и эксперимента.

Молодые кадры — особая гордость центра, многие из них — выпускники СамГТУ. Трудолюбие и талант молодых исследователей незамеченными не остаются: сотрудники НИЦ неоднократно становились призерами городских, региональных и даже всероссийских научных форумов. Ведущий инженер Илья Воронин, пять лет назад окончивший СамГТУ, сегодня и сам выступает в роли наставника. По его словам, главное, что получает ученый-химик на промышленном предприятии — это возможность реализовать свои идеи на практике.

Предприятие идет в ногу со временем, здесь создаются оптимальные условия для развития молодых специалистов, помимо полного пакета социальной поддержки, вчерашние студенты получают новые знания и навыки под руководством опытных наставников.