Сотрудники детского технопарка "Кванториум" пройдут обучение в Москве, сообщает правительство Самарской области.
После подачи анкет от желающих работать в технопарках Самары и Тольятти, которые принимаются до 17 февраля, они будут обрабатываться федеральным оператором для формирования списка кандидатов на прохождение обучающих курсов в Москве.
Двухнедельное обучение с последующим получением сертификатов запланировано на март 2017 года.
Напомним, начало работы детских технопарков в Тольятти и Самаре запланировано на сентябрь этого года.
В Самаре обучение детей будет проходить по направлениям "Аэроквантум", "IT-квантум", "Робоквантум", "Космоквантум" и "VR", а в Тольятти — "IT-квантум", "Робоквантум", "Наноквантум", "Автоквантум", и "Промышленный дизайн".
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Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...