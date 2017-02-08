Сотрудники детского технопарка "Кванториум" пройдут обучение в Москве, сообщает правительство Самарской области.

После подачи анкет от желающих работать в технопарках Самары и Тольятти, которые принимаются до 17 февраля, они будут обрабатываться федеральным оператором для формирования списка кандидатов на прохождение обучающих курсов в Москве.

Двухнедельное обучение с последующим получением сертификатов запланировано на март 2017 года.

Напомним, начало работы детских технопарков в Тольятти и Самаре запланировано на сентябрь этого года.

В Самаре обучение детей будет проходить по направлениям "Аэроквантум", "IT-квантум", "Робоквантум", "Космоквантум" и "VR", а в Тольятти — "IT-квантум", "Робоквантум", "Наноквантум", "Автоквантум", и "Промышленный дизайн".