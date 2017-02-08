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Строительство Строительство и недвижимость

Многоэтажки на ул. Блюхера/Советской Армии могут быть сданы раньше запланированного срока

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительство двух 21-этажных жилых домов, расположенных на пересечении улиц Блюхера и Советской Армии подходит к завершению, сообщает застройщик проекта Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

Дома возводятся в рамках реализации программы обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

Из 12,4 тыс. кв. м жилья 2,9 тыс. кв. м (65 квартир) после ввода объекта в эксплуатацию получит администрация Самары по условиям муниципального контракта для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным проектной декларации  срок ввода объекта в эксплуатацию – середина 2017 года. Однако дом уже практически готов: подключены все коммуникации, завершен чистовой ремонт.

По словам руководителя департамента строительства СОФЖИ Игоря Самойлова, как только позволит погода, будут завершены работы по обустройству территории, и дома будут введены в эксплуатацию.

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