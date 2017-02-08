В "Южный город" теперь можно добраться на электричке

Между "Южным городом" и станциями поездов пригородного сообщения Красный Кряжок и Соцгород организовано транспортное сообщение, передает корреспондент Волга Ньюс.
Новый автобусный маршрут отправляется от остановки "Спортивный комплекс "Южный", далее автобусы следуют по Николаевскому проспекту и выезжают на ул. Утевскую, останавливаясь на всех остановках по пути следования.
Ожидается, что запуск маятникового автобусного маршрута позволит улучшить транспортное сообщение с новым микрорайоном.
Расчетное время, за которое жители Южного города смогут добираться до Железнодорожного вокзала без пробок, составит менее чем за 30 минут.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?