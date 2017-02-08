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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В "Южный город" теперь можно добраться на электричке

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Между "Южным городом" и станциями поездов пригородного сообщения Красный Кряжок и Соцгород организовано транспортное сообщение, передает корреспондент Волга Ньюс.

Новый автобусный маршрут отправляется от остановки "Спортивный комплекс "Южный", далее автобусы следуют по Николаевскому проспекту и выезжают на ул. Утевскую, останавливаясь на всех остановках по пути следования.

Ожидается, что запуск маятникового автобусного маршрута позволит улучшить транспортное сообщение с новым микрорайоном.

Расчетное время, за которое жители Южного города смогут добираться до Железнодорожного вокзала без пробок, составит менее чем за 30 минут.

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Александр Евдокимов 24 января 2017 13:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Данила Телегин 14 ноября 2016 12:09 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?

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