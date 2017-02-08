В "Южный город" теперь можно добраться на электричке

Между "Южным городом" и станциями поездов пригородного сообщения Красный Кряжок и Соцгород организовано транспортное сообщение, передает корреспондент Волга Ньюс.

Новый автобусный маршрут отправляется от остановки "Спортивный комплекс "Южный", далее автобусы следуют по Николаевскому проспекту и выезжают на ул. Утевскую, останавливаясь на всех остановках по пути следования.

Ожидается, что запуск маятникового автобусного маршрута позволит улучшить транспортное сообщение с новым микрорайоном.

Расчетное время, за которое жители Южного города смогут добираться до Железнодорожного вокзала без пробок, составит менее чем за 30 минут.