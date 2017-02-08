В губернии ищут родственников двух солдат ВОВ, погибших на Украине

В Самарской области разыскивают родственников двух уроженцев губернии, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Украины, сообщает parkgagarina.info.

Останки солдат были обнаружены в братской могиле возле с. Великая Белозерка участниками одного из формирований ассоциации поисковых отрядов Украины. Всего в неглубокой могиле, которой судя по всему послужила воронка от снаряда, наспех присыпанная землей, оказался прах 14 советских воинов. Среди них были обнаружены останки Андрея Егоровича Сафронова 1900 года рождения и Андрея Максимовича Васильева 1919 года рождения.

Известно, что в месте обнаружения захоронения в конце 43-го, начале 44-го шли ожесточенные бои за Никопольский плацдарм. Победное наступление Красной армии напоролось в этом месте на жесточайшее сопротивление немцев. Восемь дивизий вермахта много дней противостояли трем армиям советских войск, поддерживаемых атаками с воздуха.

За 70 лет одежда солдат истлела, бумаги и справки превратились в прах. Благодаря тщательной экспертной работе руководителя Токмакского поискового отряда "Вотан" Рифата Гейченко и его российского коллеги Павла Пустарева, удалось установить имена погибших и обстоятельства их гибели. Все 14 солдат были саперами минно–инженерных батальонов. В их задачу входило восстановление моста через Бесуйжек, чтобы по нему прошла в наступление военная техника. Люди стояли по несколько часов по пояс в ледяной воде, иногда погружались в нее по грудь, восстанавливая тот мост под шквалом огня.

О наших земляках известно, что один из двоих — Андрей Сафронов был жителем с. Долюганово Утевского района (так сказано в материалах, представленных Рифатом Гейченко). Андрей Егорович Сафронов простоял в реке, налаживая переправу через Днепр, 84 часа. Его наградили орденом "Красной Звезды". Но получить его он не успел: погиб. Из бумаг, что были при нем, поисковики узнали, что жену его звали Татьяна Тимофеевна Сафронова.

Андрей Васильев, как пишут нам из Украины, был родом из Исаклинского района, из с. Большое Микушкино. При нем были истлевшие кусочки писем — переписка с сестрой Анной Максимовной Ивановой.

"Парк Гагарина" обратился за помощью в администрацию Нефтегорского (ранее — Утевского) района и в администрацию пос. Большое Микушкино Исаклинского района. Пока родственников Васильева и Сафронова найти не удалось.