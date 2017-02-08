При столкновении "двенадцатой" и фуры Renault на трассе М-5 пострадали два человека

Во вторник, 8 февраля, в Красноярском районе два человека пострадали в ДТП с участием легковушки и грузовика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:00 на 1056 км трассы М-5 26-летний водитель "двенадцатой", по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди фурой Renault Premium под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легковушки получили травмы, с которыми бригада "скорой" доставила их в ближайшую больницу. Пострадавшие госпитализированы.