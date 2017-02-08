Цена на деловую древесину в Самарской области вырастет впервые за 10 лет

Цены на деловую древесину в Самарской области вырастут в 2,1 раза.

Изменения в постановление регправительства от 26 сентября 2007 № 208 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов, ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Самарской области, в целях его аренды и ставках платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд" одобрены на заседании 8 февраля.

Как рассказал региональный министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, ставки платы за кубометр древесины были установлены в Самарской области еще в 2007 г., и с тех пор ни разу не повышались.

"На сегодняшний день эти ставки одни из самых низких в России. Так, кубометр деловой сосны в Самарской области стоит 184 руб., в Тамбовской области — 203 руб., в Ульяновской — 790 рублей", — пояснил министр.

По предложению регионального минлесхоза, ставки платы за единицу объема лесных ресурсов вырастут в 2,1 раза.

"Это в целом соответствует росту доходов населения за 10 лет", — отметил Александр Ларионов.

После повышения 1 куб. м деловой сосны обойдется покупателям в 391 руб., 1 куб. м дуба — в 50 рублей.

Такая мера позволит увеличить доходы областного бюджета. Если сейчас от разработки древесины региональная казна получает 1,3 млн руб.в год, то после повышения ставок эта сумма составит 2,8 млн рублей.

"Из-за высокой степени газификации в Самарской области спрос на древесину не очень высок. На сегодняшний день договоры на заготовку дров с нами заключило всего 0,1% населения. Основной рынок реализации древесины — это Безенчукский, Шигонский районы и Ново-Буянское лесничество", — пояснил Александр Ларионов.