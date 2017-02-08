В Самарском СИЗО умер обвиняемый в убийстве и расчленении тела возлюбленного своей дочери

Самарец, обвиняемый в убийстве и расчленении тела возлюбленного своей дочери, умер в следственном изоляторе, не дожив до суда, сообщает ТРК "Терра".

Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери и задушил гостя металлической проволокой. Потом в ванной разделал труп ножовкой. Расфасовал останки в полиэтиленовые пакеты, отвез в лес в пос. Новосемейкино и закопал.

Проверку по факту смерти обвиняемого сейчас проводит следственный комитет региона. По предварительным данным, фигурант дела страдал кардиосклерозом, обострение которого и стало причиной смерти. Результаты судебно-медицинской экспертизы станут известны в начале марта.