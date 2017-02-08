В Самарском СИЗО умер обвиняемый в убийстве и расчленении тела возлюбленного своей дочери

Самарец, обвиняемый в убийстве и расчленении тела возлюбленного своей дочери, умер в следственном изоляторе, не дожив до суда, сообщает ТРК "Терра".
Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери и задушил гостя металлической проволокой. Потом в ванной разделал труп ножовкой. Расфасовал останки в полиэтиленовые пакеты, отвез в лес в пос. Новосемейкино и закопал.
Проверку по факту смерти обвиняемого сейчас проводит следственный комитет региона. По предварительным данным, фигурант дела страдал кардиосклерозом, обострение которого и стало причиной смерти. Результаты судебно-медицинской экспертизы станут известны в начале марта.
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?