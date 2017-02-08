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Шоу-бизнес Светская хроника

Ольга Бузова проведет в Самаре семинар "Мой путь к успеху"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ведущая скандального телепроекта "Дом-2", звезда таблоидов и певица Ольга Бузова проведет в Самаре семинар "Мой путь к успеху".

Как говорится в анонсе мероприятия, "вы сможете из первых уст услышать, как начиналась карьера Ольги, какие сложности ей пришлось пройти на пути к успеху! У Вас будет уникальная возможность сфотографироваться с Олей и, конечно, услышать хит этого года - "Под звуки поцелуев".

Кроме того, посетителям семинара обещают большой розыгрыш призов. Начало мероприятия в 19:00. Мероприятие пройдет 6 марта в ОДО. Стоимость билетов 500-1900 рублей.

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скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас

Николай Бубнов 03 августа 2015 17:51 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!

Александра Юдина 02 августа 2015 23:46 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

Клавдия Латышева 05 июля 2015 22:05 Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" сообщил, что в Самаре его хотели зарубить казаки

Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,

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Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.

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