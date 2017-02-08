Ведущая скандального телепроекта "Дом-2", звезда таблоидов и певица Ольга Бузова проведет в Самаре семинар "Мой путь к успеху".

Как говорится в анонсе мероприятия, "вы сможете из первых уст услышать, как начиналась карьера Ольги, какие сложности ей пришлось пройти на пути к успеху! У Вас будет уникальная возможность сфотографироваться с Олей и, конечно, услышать хит этого года - "Под звуки поцелуев".

Кроме того, посетителям семинара обещают большой розыгрыш призов. Начало мероприятия в 19:00. Мероприятие пройдет 6 марта в ОДО. Стоимость билетов 500-1900 рублей.