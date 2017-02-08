Ведущая скандального телепроекта "Дом-2", звезда таблоидов и певица Ольга Бузова проведет в Самаре семинар "Мой путь к успеху".
Как говорится в анонсе мероприятия, "вы сможете из первых уст услышать, как начиналась карьера Ольги, какие сложности ей пришлось пройти на пути к успеху! У Вас будет уникальная возможность сфотографироваться с Олей и, конечно, услышать хит этого года - "Под звуки поцелуев".
Кроме того, посетителям семинара обещают большой розыгрыш призов. Начало мероприятия в 19:00. Мероприятие пройдет 6 марта в ОДО. Стоимость билетов 500-1900 рублей.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,
Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.