Для поликлиники в Южном городе набирают врачей

Министерство здравоохранения Самарской области объявило о наборе персонала для новой больницы в строящемся микрорайоне Южный город.
Поликлиника начнет работу в декабре 2017 года, сотрудники будут приниматься на работу с 1 июля текущего года. Согласно штатному расписанию в новом учреждении здравоохранения будут работать 48 врачей и 77 медицинских сестер.
Напомним, в августе 2016 года губернатор Николай Меркушкин заложил памятную капсулу в основание поликлиники. В настоящее время ведется ее активное строительство. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену, в ней будут функционировать 12 отделений.
Сейчас в Южном городе работает офис врача общей практики. Прием ведут 2 врача-терапевта, врач-педиатр, по выездному графику осуществляют прием врачи-специалисты.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.