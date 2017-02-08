Для поликлиники в Южном городе набирают врачей

Министерство здравоохранения Самарской области объявило о наборе персонала для новой больницы в строящемся микрорайоне Южный город.

Поликлиника начнет работу в декабре 2017 года, сотрудники будут приниматься на работу с 1 июля текущего года. Согласно штатному расписанию в новом учреждении здравоохранения будут работать 48 врачей и 77 медицинских сестер.

Напомним, в августе 2016 года губернатор Николай Меркушкин заложил памятную капсулу в основание поликлиники. В настоящее время ведется ее активное строительство. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену, в ней будут функционировать 12 отделений.

Сейчас в Южном городе работает офис врача общей практики. Прием ведут 2 врача-терапевта, врач-педиатр, по выездному графику осуществляют прием врачи-специалисты.