В правительстве области создается управление по контролю в сфере закупок

Правительство области реорганизует контрольный департамент. На его базе создается управление по контролю в сфере закупок. Решение было принято в среду, 8 февраля, в рамках очередного заседания областного кабмина.
"Из компетенций управления исключаются контрольно-аналитические функции, не связанные с закупками. Также конкретизируется состав административных правонарушений, в рамках которого управление будет осуществлять административное производство", — рассказал замруководителя администрации губернатора области Владимир Моргунов.
По его словам, создание нового управления позволит сделать контроль над закупками более эффективным.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.