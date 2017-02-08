В правительстве области создается управление по контролю в сфере закупок

Правительство области реорганизует контрольный департамент. На его базе создается управление по контролю в сфере закупок. Решение было принято в среду, 8 февраля, в рамках очередного заседания областного кабмина.

"Из компетенций управления исключаются контрольно-аналитические функции, не связанные с закупками. Также конкретизируется состав административных правонарушений, в рамках которого управление будет осуществлять административное производство", — рассказал замруководителя администрации губернатора области Владимир Моргунов.

По его словам, создание нового управления позволит сделать контроль над закупками более эффективным.