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Облправительство Власть и политика

В правительстве области создается управление по контролю в сфере закупок

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство области реорганизует контрольный департамент. На его базе создается управление по контролю в сфере закупок. Решение было принято в среду, 8 февраля, в рамках очередного заседания областного кабмина.

"Из компетенций управления исключаются контрольно-аналитические функции, не связанные с закупками. Также конкретизируется состав административных правонарушений, в рамках которого управление будет осуществлять административное производство", — рассказал замруководителя администрации губернатора области Владимир Моргунов.

По его словам, создание нового управления позволит сделать контроль над закупками более эффективным.

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