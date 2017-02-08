Столкновение внедорожника и "девятки" у старого моста через р. Самара осложнило движение в исторической части города

Днем 8 февраля в районе пересечения улиц Главной и Тракторной, на въезде на мост через реку Самару столкнулись внедорожник и легковушка, что спровоцировало автомобильный затор в исторической части города, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий аварии.

По словам очевидца, изрядно помятая после столкновения вазовская "девятка" переехала через бордюр, нависла над пешеходным тротуаром и уперлась в ограждение моста. А внедорожник остановился у другого края проезжей части, сузив путь по направлению "из города".

У места происшествия видели машину бригады "скорой помощи". Но есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

После ДТП на ул. Главной по направлению "в город" стала скапливаться автомобильная пробка, которая распространилась и на ул. Народную. С другой стороны моста затор образовался по направлению "из города" на ул. Водников, который продлился дальше ул. Венцека и распространился на примыкающие улицы Кутякова и Крупской.