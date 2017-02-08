Столкновение внедорожника и "девятки" у старого моста через р. Самара осложнило движение в исторической части города

Днем 8 февраля в районе пересечения улиц Главной и Тракторной, на въезде на мост через реку Самару столкнулись внедорожник и легковушка, что спровоцировало автомобильный затор в исторической части города, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий аварии.
По словам очевидца, изрядно помятая после столкновения вазовская "девятка" переехала через бордюр, нависла над пешеходным тротуаром и уперлась в ограждение моста. А внедорожник остановился у другого края проезжей части, сузив путь по направлению "из города".
У места происшествия видели машину бригады "скорой помощи". Но есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
После ДТП на ул. Главной по направлению "в город" стала скапливаться автомобильная пробка, которая распространилась и на ул. Народную. С другой стороны моста затор образовался по направлению "из города" на ул. Водников, который продлился дальше ул. Венцека и распространился на примыкающие улицы Кутякова и Крупской.
Последние комментарии
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.