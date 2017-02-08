Директора финансовой пирамиды отправили в колонию на восемь лет

В Ленинском районном суде Самары вынесли приговор Юлии Жильцовой, которую обвиняли в нескольких эпизодах крупного мошенничества.

По версии следствия, женщина фактически руководила финансовой пирамидой. ООО "Гелиос" располагалось в ТЦ "Вертикаль" и давало рекламу в СМИ. Организация принимала деньги граждан, обещая им высокий процент, и народ нес туда свои "кровные": кто-то 30 тыс. руб., а другие - миллионы. Пару месяцев люди действительно получали обещанные проценты. А потом "возникали финансовые трудности", и вкладчики оставались ни с чем.

В начала февраля в Ленинском районном суде Юлию Жильцову признали виновной по всем эпизодам и приговорили к восьми годам колонии общего режима.