16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудники детского технопарка "Кванториум" пройдут обучение в Москве Детский технопарк "Кванториум - 63 регион" откроется в сентябре 2017 года Прокуратура заинтересовалась поборами в кинельской детской школе искусств №3 В прошлом году в Самаре было создано 971 дополнительное место в детских садах С 1 февраля в Самаре повышена плата за детский сад

Образование Общество

Стала известна дата Тотального диктанта-2017

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 28
Версия для печати

В 2017 году международная образовательная акция "Тотальный диктант" состоится 8 апреля.

Самарцы уже сейчас могут начать готовиться к диктанту. Так, в Самарском университете с 17 февраля открываются бесплатные подготовительные курсы по русскому языку — "Русский по пятницам". Занятия состоятся по адресу: ул. Потапова, 64/163, аудитория Л-1. Время проведения — каждую пятницу с 19.00 до 20.30. Записаться на подготовительные курсы можно по электронной почте russkiy-2016@yandex.ru или по телефону 926-13-01. Для входа в корпус необходим студенческий билет или паспорт.

Также на курсы приглашает Самарский государственный социально-педагогический университет. Занятия по русскому языку проходят по средам с 18.30 до 20.00 (два академических часа) по адресу: ул. Л.Толстого, д. 47, аудитория 108.

Программа включает лекции по актуальным проблемам русского языка и речевого общения, аналитические беседы о языке художественных текстов, семинары по орфографии и пунктуации, культуре речи и риторике. Предусматриваются также активные формы обучения, в том числе игры, викторины, индивидуальные консультации, мастер-классы. Программа рассчитана на старшеклассников, студентов и всех, кто интересуется русским языком.

Занятия проводят профессора и доценты кафедры русского языка, культуры речи и методики их преподавания филологического факультета СГСПУ, сообщается на официальном сайте акции.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

В целом справляются
Не совсем, но в этом году лучше, чем раньше
Где-то справляются, а где-то нет
Нет, стало хуже, чем раньше
Всего проголосовало: 406
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Штефан 25 ноября 2016 11:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Екатерина Шашкина 21 ноября 2016 19:05 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

Виталий Цыганов 20 октября 2016 13:54 Прием заявлений в первые классы в Самаре стартует 16 декабря

Какой пакет документов подготовить?

Nataliia N K 06 апреля 2016 20:54 Четыре негосударственных вуза губернии вошли в список лучших в России

Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!

Олег Сергеев 04 апреля 2016 15:34 Определены земельные участки для строительства новых школ в Самаре

Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...

Фото на сайте

Старейший университет губернии отпраздновал юбилей

Старейший университет губернии отпраздновал юбилей

В Самаре наградили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов

В Самаре наградили выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов

Впервые за 17 лет в Самаре откроют новую современную школу в Красноглинском районе

Впервые за 17 лет в Самаре откроют новую современную школу в Красноглинском районе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5