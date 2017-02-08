Стала известна дата Тотального диктанта-2017

В 2017 году международная образовательная акция "Тотальный диктант" состоится 8 апреля.

Самарцы уже сейчас могут начать готовиться к диктанту. Так, в Самарском университете с 17 февраля открываются бесплатные подготовительные курсы по русскому языку — "Русский по пятницам". Занятия состоятся по адресу: ул. Потапова, 64/163, аудитория Л-1. Время проведения — каждую пятницу с 19.00 до 20.30. Записаться на подготовительные курсы можно по электронной почте russkiy-2016@yandex.ru или по телефону 926-13-01. Для входа в корпус необходим студенческий билет или паспорт.

Также на курсы приглашает Самарский государственный социально-педагогический университет. Занятия по русскому языку проходят по средам с 18.30 до 20.00 (два академических часа) по адресу: ул. Л.Толстого, д. 47, аудитория 108.

Программа включает лекции по актуальным проблемам русского языка и речевого общения, аналитические беседы о языке художественных текстов, семинары по орфографии и пунктуации, культуре речи и риторике. Предусматриваются также активные формы обучения, в том числе игры, викторины, индивидуальные консультации, мастер-классы. Программа рассчитана на старшеклассников, студентов и всех, кто интересуется русским языком.

Занятия проводят профессора и доценты кафедры русского языка, культуры речи и методики их преподавания филологического факультета СГСПУ, сообщается на официальном сайте акции.