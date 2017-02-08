Стала известна дата Тотального диктанта-2017

В 2017 году международная образовательная акция "Тотальный диктант" состоится 8 апреля.
Самарцы уже сейчас могут начать готовиться к диктанту. Так, в Самарском университете с 17 февраля открываются бесплатные подготовительные курсы по русскому языку — "Русский по пятницам". Занятия состоятся по адресу: ул. Потапова, 64/163, аудитория Л-1. Время проведения — каждую пятницу с 19.00 до 20.30. Записаться на подготовительные курсы можно по электронной почте russkiy-2016@yandex.ru или по телефону 926-13-01. Для входа в корпус необходим студенческий билет или паспорт.
Также на курсы приглашает Самарский государственный социально-педагогический университет. Занятия по русскому языку проходят по средам с 18.30 до 20.00 (два академических часа) по адресу: ул. Л.Толстого, д. 47, аудитория 108.
Программа включает лекции по актуальным проблемам русского языка и речевого общения, аналитические беседы о языке художественных текстов, семинары по орфографии и пунктуации, культуре речи и риторике. Предусматриваются также активные формы обучения, в том числе игры, викторины, индивидуальные консультации, мастер-классы. Программа рассчитана на старшеклассников, студентов и всех, кто интересуется русским языком.
Занятия проводят профессора и доценты кафедры русского языка, культуры речи и методики их преподавания филологического факультета СГСПУ, сообщается на официальном сайте акции.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...