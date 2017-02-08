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Муниципалитеты Власть и политика

В Тольятти утвержден состав экологического совета

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрией Тольятти опубликовано положение об экологическом совете города. Основной целью работы совещательного коллегиального органа является привлечение всех слоев общества к проблемам окружающей среды, проведения мероприятий направленных на улучшение экологии.

Совет будет привлекать к обсуждению экологии различные институты гражданского общества, готовить рекомендации для органов МСУ и различных учреждений по организации мероприятий по охране окружающей среды.

Совет создается мэром Тольятти. Председатель совета, заместитель и секретарь также назначаются главой.

Председателем экологического совета утвержден заместитель руководителя департамента городского хозяйства по инженерной инфраструктуре и экологии департамента городского хозяйства Андрей Кузнецов. Его заместителем стала руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства мэрии Надежда Павлинова.

Всего численность совета составляет 28 человек. Отметим, что члены экологического совета утверждаются ежегодно.

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