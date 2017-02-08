В Тольятти утвержден состав экологического совета

Мэрией Тольятти опубликовано положение об экологическом совете города. Основной целью работы совещательного коллегиального органа является привлечение всех слоев общества к проблемам окружающей среды, проведения мероприятий направленных на улучшение экологии.
Совет будет привлекать к обсуждению экологии различные институты гражданского общества, готовить рекомендации для органов МСУ и различных учреждений по организации мероприятий по охране окружающей среды.
Совет создается мэром Тольятти. Председатель совета, заместитель и секретарь также назначаются главой.
Председателем экологического совета утвержден заместитель руководителя департамента городского хозяйства по инженерной инфраструктуре и экологии департамента городского хозяйства Андрей Кузнецов. Его заместителем стала руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства мэрии Надежда Павлинова.
Всего численность совета составляет 28 человек. Отметим, что члены экологического совета утверждаются ежегодно.
Последние комментарии
Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание