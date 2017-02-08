Самарца обвиняют в том, что он переехал обидчика на автомобиле

В Самаре 21-летний местный житель отправится на скамью подсудимых по обвинению в нанесении тяжких травм, которые повлекли смерть человека.

"По версии следствия, в июне 2016 г. между ним и знакомым произошла ссора, во время которой обвиняемый на машине умышленно наехал на потерпевшего, — рассказали в региональном следственном комитете. — Пострадавшего госпитализировали. В больнице он скончался через 12 дней. Потерпевшему было 27 лет".

Водитель автомобиля с места преступления скрылся. Машину позже нашли в другом регионе с повреждениями кузова.

Задержать парня удалось лишь 5 августа 2016 года.

Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Дело будет рассматривать Кинель-Черкасский районный суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.