Самарца обвиняют в том, что он переехал обидчика на автомобиле

В Самаре 21-летний местный житель отправится на скамью подсудимых по обвинению в нанесении тяжких травм, которые повлекли смерть человека.
"По версии следствия, в июне 2016 г. между ним и знакомым произошла ссора, во время которой обвиняемый на машине умышленно наехал на потерпевшего, — рассказали в региональном следственном комитете. — Пострадавшего госпитализировали. В больнице он скончался через 12 дней. Потерпевшему было 27 лет".
Водитель автомобиля с места преступления скрылся. Машину позже нашли в другом регионе с повреждениями кузова.
Задержать парня удалось лишь 5 августа 2016 года.
Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Дело будет рассматривать Кинель-Черкасский районный суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?