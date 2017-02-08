"Крылья Советов" завершили второй сбор

В среду, 8 февраля, "Крылья Советов" завершили второй зарубежный сбор, проходивший в турецком Белеке.

За время подготовки "Крылья" провели три контрольных матча и пополнились двумя новыми футболистами. Сбор команда завершила легкой тренировкой.

"Крылья" снова соберутся в Белеке 11 февраля. Третий, заключительный сбор продлится до 25 февраля. Во время подготовки "Крылья Советов" планируют провести 3 контрольных матча, сообщает официальный сайт клуба.