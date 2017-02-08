"Крылья Советов" завершили второй сбор

В среду, 8 февраля, "Крылья Советов" завершили второй зарубежный сбор, проходивший в турецком Белеке.
За время подготовки "Крылья" провели три контрольных матча и пополнились двумя новыми футболистами. Сбор команда завершила легкой тренировкой.
"Крылья" снова соберутся в Белеке 11 февраля. Третий, заключительный сбор продлится до 25 февраля. Во время подготовки "Крылья Советов" планируют провести 3 контрольных матча, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет