Самарца подозревают в убийстве жены

В среду, 8 февраля, около 1:00 в квартире на ул. 40 лет Пионерии в Самаре был обнаружен труп 33-летней хозяйки, смерть которой наступила от массированного кровотечения, вызванного ранением артерии на левой ноге.

Как полагают полицейские, с вечера женщина распивала спиртное с мужем - 39-летним Владимиром Р. Во время внезапно возникшей ссоры он нанес ей ножом ранение.

В связи с произошедшим ведется проверка, решается вопрос о квалификации случившегося.