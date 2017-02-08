Самарца подозревают в убийстве жены

В среду, 8 февраля, около 1:00 в квартире на ул. 40 лет Пионерии в Самаре был обнаружен труп 33-летней хозяйки, смерть которой наступила от массированного кровотечения, вызванного ранением артерии на левой ноге.
Как полагают полицейские, с вечера женщина распивала спиртное с мужем - 39-летним Владимиром Р. Во время внезапно возникшей ссоры он нанес ей ножом ранение.
В связи с произошедшим ведется проверка, решается вопрос о квалификации случившегося.
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?