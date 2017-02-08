Жителя Отрадного обвиняют в мошенничестве с грантом

В Отрадном завершено расследование уголовного дела 35-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в 2014 г. обвиняемый прошел государственную регистрацию в межрайонной ИФНС России по Самарской области как глава крестьянского хозяйства и предоставил в областной минсельхоз документы с ложными сведениями о его желании организовать деятельность по разведению сельскохозяйственных животных. Получив грант 1,5 млн руб., мужчина распорядился деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд Кинель-Черкасского района.