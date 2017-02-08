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Газовая отрасль ТЭК

"Самарагаз" заплатит "СВГК" 174 млн руб. за техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОАО "Самарагаз" потратит 173,4 млн руб. на услуги по технической эксплуатации объектов газового хозяйства. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Торги не проводились, закупку провели у единственного подрядчика. По решению комиссии работы выполнит ООО "СВГК".

Согласно документам закупки подрядчик должен осуществлять техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства, в том числе техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт (СМР) и аварийное обслуживание, аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, в обязанности подрядчика входят инжиниринговые услуги (в том числе строительный контроль), контроль и надзор за работами, которые будут выполнять сторонние организации.

Владелец основного пакета акций "Самарагаза" — самарское ООО "База". Ей  принадлежит 50% акций общества. Еще 25,5% ОАО "Газпром". Физлица владеют  21,639% акций "Самарагаз".

ООО "Средневолжская газовая компания" было зарегистрировано в Самаре в 1998 году. Основной вид деятельности компании — распределение  газообразного топлива по газораспределительным сетям. Генеральным  директором общества, по данным системы "Спарк-Интерфакс", является Сергей Мирошниченко. Совладельцами компании выступают ООО "СП‑99"  (84,06%), ООО "База" (5,94%), ООО "Промгаздиагностика" (5%), ООО "Альтаир" (2,5%), ООО "Потенциал" (2,5%).

 

Собственником ООО "База" выступает "А‑Групп", владельцем которого является Владимир Аветисян. В числе совладельцев "СП‑99" — ООО УКХ "Волгопромгаз", которое, по данным СМИ, также считаются близким Аветисяну.

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