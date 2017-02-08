"Самарагаз" заплатит "СВГК" 174 млн руб. за техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства

ОАО "Самарагаз" потратит 173,4 млн руб. на услуги по технической эксплуатации объектов газового хозяйства. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Торги не проводились, закупку провели у единственного подрядчика. По решению комиссии работы выполнит ООО "СВГК".

Согласно документам закупки подрядчик должен осуществлять техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства, в том числе техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт (СМР) и аварийное обслуживание, аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, в обязанности подрядчика входят инжиниринговые услуги (в том числе строительный контроль), контроль и надзор за работами, которые будут выполнять сторонние организации.