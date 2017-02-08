"Самарагаз" заплатит "СВГК" 174 млн руб. за техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства

ОАО "Самарагаз" потратит 173,4 млн руб. на услуги по технической эксплуатации объектов газового хозяйства. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Торги не проводились, закупку провели у единственного подрядчика. По решению комиссии работы выполнит ООО "СВГК".
Согласно документам закупки подрядчик должен осуществлять техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства, в том числе техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт (СМР) и аварийное обслуживание, аварийно-восстановительные работы.
Кроме того, в обязанности подрядчика входят инжиниринговые услуги (в том числе строительный контроль), контроль и надзор за работами, которые будут выполнять сторонние организации.
Владелец основного пакета акций "Самарагаза" — самарское ООО "База". Ей принадлежит 50% акций общества. Еще 25,5% ОАО "Газпром". Физлица владеют 21,639% акций "Самарагаз".
ООО "Средневолжская газовая компания" было зарегистрировано в Самаре в 1998 году. Основной вид деятельности компании — распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. Генеральным директором общества, по данным системы "Спарк-Интерфакс", является Сергей Мирошниченко. Совладельцами компании выступают ООО "СП‑99" (84,06%), ООО "База" (5,94%), ООО "Промгаздиагностика" (5%), ООО "Альтаир" (2,5%), ООО "Потенциал" (2,5%).
Собственником ООО "База" выступает "А‑Групп", владельцем которого является Владимир Аветисян. В числе совладельцев "СП‑99" — ООО УКХ "Волгопромгаз", которое, по данным СМИ, также считаются близким Аветисяну.