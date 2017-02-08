Областной арбитраж удовлетворил иски "Самараэнерго" по взысканию задолженности с трех компаний

Арбитраж Самарской области удовлетворил иски ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" по взысканию около 83 млн руб. задолженности с трех компаний. Информация об этом опубликована 8 февраля на сайте суда.
Ранее, 25 ноября прошлого года, "Самараэнерго" подало в суд иск о взыскании с ООО "Сызраньводоканал" 12,3 млн руб., в том числе 12,2 млн руб. — задолженность за потребленную в августе 2016 г. электроэнергию и 85,4 тыс. руб. — пени за период с 30 сентября по 20 октября прошлого года.
Еще два аналогичных заявления компания подала на ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" и ООО "Самарские коммунальные системы" за долги в августе 2016 года.
С тольяттинской компании "Самараэнерго" просит взыскать задолженность в размере 14,4 млн руб. и пени за период с 16 сентября по 17 октября — 153,8 тыс рублей.
"СКС" задолжало "Самараэнерго" 56,2 млн руб.: 55,6 млн руб. — задолженность и 537,8 тыс руб. — пени за период с 20 сентября по 18 октября.
Областной арбитраж удовлетворил все иски "Самараэнерго".
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