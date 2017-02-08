На заседании Совета округа обсудят меры борьбы с "теневой" экономикой в регионах ПФО

В понедельник, 6 февраля, в Нижнем Новгороде состоялось первое заседание рабочей группы Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Участники обсудили вопрос "О дополнительных мерах по повышению эффективности взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами исполнительной власти регионов округа в сфере борьбы с криминальной и "теневой" экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению, находящихся в ведении региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления".

Заседание Совета округа пройдет в Оренбурге.

Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Сухов. От Самарской области в нем приняли участие: вице-губернатор — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Валерий Юртайкин, вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Открывая заседание рабочей группы, Алексей Сухов отметил актуальность вопроса как для страны в целом, так и для округа в частности: "Сегодня наряду с внешними угрозами экономической безопасности России сохраняются внутренние риски устойчивого социально-экономического развития страны, связанные, в том числе с деятельностью субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и контроля, т. н. "теневая" экономика".

Алексей Сухов напомнил, что Совету необходимо рассмотреть вопросы борьбы с "теневой" экономикой и обеспечения законности в сфере оказания социально значимых услуг населению в регионах округа.

Полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем утвержден состав рабочей группы, руководителем которой определен губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Участники совещания обсудили проекты документов к заседанию Совета и определили ряд вопросов, на которые решено обратить особое внимание при подготовке материалов и предложений в итоговый доклад.