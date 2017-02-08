Судимого за убийство самарца подозревают в нападении на пенсионерку

Во вторник, 7 февраля, около 16:00, неизвестный мужчина, позвонил в дверь и проник в квартиру на ул. Свободы, где проживает 81-летняя Антонина П.

Применив физическое насилие и угрожая ножом, злоумышленник отобрал у пенсионерки 18 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Оперативные службы разыскивают 29-летнего ранее судимого за убийство разнорабочего одного их самарских ООО, подозреваемого в нападении.