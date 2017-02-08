Около ТЦ "МегаСити" водитель KIA сбил двух подростков на пешеходном переходе

В Самаре 8 февраля, на ул. Ново-Садовой произошло ДТП с участием двух пешеходов.

Напротив ТЦ "МегаСити" на регулируемом пешеходном переходе водитель KIA сбил двух девочек-подростков 16 лет, сообщил источник Волга Ньюс в оперативных структурах.

У одной из пострадавшей медики диагностировали сотрясение головного мозга и перелом левой голени, а у второй — сотрясение головного мозга и тупая травма живота.

В результате аварии движение на этом участке дороги было затруднено в сторону центра города.

На месте ЧП работали две кареты "скорой помощи" и экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают детали произошедшего. По предварительным данным, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.