Около ТЦ "МегаСити" водитель KIA сбил двух подростков на пешеходном переходе

В Самаре 8 февраля, на ул. Ново-Садовой произошло ДТП с участием двух пешеходов.
Напротив ТЦ "МегаСити" на регулируемом пешеходном переходе водитель KIA сбил двух девочек-подростков 16 лет, сообщил источник Волга Ньюс в оперативных структурах.
У одной из пострадавшей медики диагностировали сотрясение головного мозга и перелом левой голени, а у второй — сотрясение головного мозга и тупая травма живота.
В результате аварии движение на этом участке дороги было затруднено в сторону центра города.
На месте ЧП работали две кареты "скорой помощи" и экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают детали произошедшего. По предварительным данным, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.
Последние комментарии
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.